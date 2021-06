Incorta arbeitet mit MDSap zusammen, um die globale Markteinführung zu erweitern

Incorta, die Direct Data Platform, hat heute eine mehrjährige Partnerschaft mit MDSap bekannt gegeben, um die Markteinführung im Nahen Osten, in der Türkei und in Osteuropa zu erweitern und den wachsenden Bedarf in der Region an moderner Analytik und Business Intelligence zu decken. MDSap ist eine Zwischen-Holdinggesellschaft der Midis Group, eines weltweit führenden Anbieters von Umverteilungs- und Wiederverkaufsleistungen. Die Partnerschaft wird den 400 globalen Unternehmenskunden von MDSap eine schnelle und skalierbare Datenanalyselösung bieten und die Direct Data Platform von Incorta in Schlüsselregionen wie den Nahen Osten, Nordafrika, die Türkei und Osteuropa bringen.

Die COVID-19-Pandemie führte zu einem rapiden Anstieg des Bedarfs an fortschrittlicher Technologie, und die Präsenz von Incorta im Nahen Osten wird in diesem Jahr voraussichtlich um mehr als 100 % wachsen – in einem Markt, der im Jahr 2020 auf 11 Milliarden USD geschätzt wurde und bis 2026 voraussichtlich 28 Milliarden USD erreichen wird. Die Partnerschaft wird dazu beitragen, veraltete Legacy-Lösungen zu ersetzen und neuen und bestehenden Kunden moderne Datenanalysen in beispielloser Geschwindigkeit und Größenordnung zur Verfügung zu stellen.

„Wir freuen uns sehr, mit Incorta zusammenzuarbeiten, um unseren Unternehmenskunden ihre hochmoderne Datenanalyselösung zur Verfügung zu stellen“, sagte Tony Achkar, Group Managing Director von MDSap. „Da der Nahe Osten, die Türkei und Osteuropa weiterhin eine rasante Digitalisierung erfahren, benötigen unsere Kunden in diesen Regionen eine moderne Lösung, um mit dem heutigen Geschäftstempo Schritt zu halten. Incorta ermöglicht es ihnen, ihre Daten in einer Geschwindigkeit und Größenordnung zu analysieren, die sie noch nie zuvor gesehen haben.“

Als Goldpartner von SAP nutzt MDSap SAP-Technologie und andere Lösungsanbieter, um Unternehmen zu einem reibungslosen und effizienten Betrieb zu verhelfen. Intelligente, datengestützte Entscheidungen zu treffen ist ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsbetriebs, da MDSap-Kunden die Fähigkeit benötigen, ihre Daten schnell zu analysieren, aufzunehmen und dann darauf zu reagieren, um entscheidende Erkenntnisse über ihr Geschäft zu gewinnen. Die Direct Data Platform von Incorta wird es Benutzern ermöglichen, riesige Datenmengen blitzschnell zu analysieren und so den vollen Wert ihrer Daten abzurufen.