SHENZHEN, China, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Mindray (SZSE: 300760), ein weltweit führender Entwickler und Anbieter von medizinischen Geräten und Lösungen, hat das Nuewa I9, sein neuestes korbbasiertes Ultraschallsystem und eine maßgeschneiderte Lösung für die Geburtshilfe und Gynäkologie (OB/GYN) vorgestellt. Der Nuewa I9 von Mindray hat sich dem Ziel verschrieben, die medizinische Versorgung von Frauen zu verbessern. Durch die Kombination von innovativem Design und außergewöhnlicher Bildgebungsqualität mit den neuesten Technologien erreicht der Nuewa I9 eine neue Dimension der Scanleistung.

„Der Nuewa I9 bietet ein in seiner Klasse unübertroffenes Ultraschall-Scan-Erlebnis. Alle Funktionen und Neuerungen wurden bewusst so konzipiert, dass sie den täglichen Herausforderungen von OB/GYN-Klinikern gerecht werden. Das Ergebnis ist eine intelligente Komplettlösung für eine außerordentlich effiziente Versorgung, die das gesamte Kontinuum von der Schwangerschaft über die Geburtshilfe bis hin zum Wochenbett abdeckt", so He Xujin, General Manager der Mindray Imaging System Division.