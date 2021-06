TAITRA begrüßt auf der COMPUTEX 2021 Virtual 20 CEOs und Führungskräfte aus aller Welt auf dem Weg in eine synergetische digitale Zukunft

Michelle Johnston Holthaus, Executive Vice President und Chief Revenue Officer von Intel, referierte über das Nachhaltigkeitsbewusstsein von Unternehmen in Zeiten der globalen Pandemie und darüber, wie das Unternehmen Intel nach wie vor mit globalen Partnern zusammenarbeitet, um die digitale Transformation voranzubringen. Intel reagiert mit dem Geschäftsmodell IDM 2.0 nicht nur schnell und flexibel auf die globale Marktnachfrage, sondern fördert auch künftig Innovationen mit 5G und seiner Open Architecture. Intel stellte außerdem neue Produkte vor, die in puncto Leistungsfähigkeit führend sind und den Anwendern noch mehr Benutzerfreundlichkeit bieten.

Arm: Impulsgeber für den Wiederaufbau der Welt nach der Pandemie

In seiner Keynote wies Simon Segars, CEO von Arm, darauf hin, dass langfristige Investitionen in Forschung und Entwicklung der Schlüssel zur Gestaltung der Zukunft sind. Arm hat erhebliche Ressourcen in seine Architektur der nächsten Generation investiert. Armv9 wird es den Partnern ermöglichen, im nächsten Jahrzehnt der Computertechnik schwierige Probleme im Zusammenhang mit der Sicherheit, mit der Recheneffizienz und mit KI-fähigen Diensten zu lösen und gleichzeitig den Klimawandel zu bekämpfen.

AMD: Präsentation einer wegweisenden Packaging-Technologie für das High-Performance-Computing

Dr. Lisa Su, Präsidentin und CEO von AMD, hielt einen Keynote-Vortrag mit dem Titel „AMD Accelerating - The High-Performance Computing Ecosystem“, in dem sie verschiedene neue Prozessoren, Grafikkarten und ein Entwicklungs-Framework für Notebook-Computer vorstellte. Dr. Su kündigte außerdem die Kooperation mit einem Elektrofahrzeugunternehmen und einem Smartphonehersteller an, um die Benutzerfreundlichkeit zu steigern. AMD präsentierte darüber hinaus die aktuellste 3D-Chiplet-Technologie, welche die derzeitige Interconnect-Dichte übertrifft. Dabei handelt es sich um einen Durchbruch im Bereich Packaging für das High-Performance-Computing.