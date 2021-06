Interview Carnavale Resources: Gute Karten für den langfristigen Erfolg

Das australische Unternehmen Carnavale Resources fokussiert sich auf Rohstoff-Projekte im Frühstadium. Das Ziel: Mit geringen Mitteln viel erreichen. Dazu haben CEO Humphrey Hale und sein erfahrenes Team vier Projekte rund um Platinmetalle, Gold, …

Das australische Unternehmen Carnavale Resources fokussiert sich auf Rohstoff-Projekte im Frühstadium. Das Ziel: Mit geringen Mitteln viel erreichen. Dazu haben CEO Humphrey Hale und sein erfahrenes Team vier Projekte rund um Platinmetalle, Gold , Nickel und Kupfer erworben und entwickeln diese weiter. Warum es sich lohnt, bei der Suche nach Rohstoffen neue Wege zu gehen, was der Ansatz von Carnavale Resources mit Kartenspielen zu tun hat und was in den nächsten Wochen und Monaten wichtig wird, erklärt Hale im Interview.Lesen sie den Artikel hier weiter