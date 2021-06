Whatfix schließt Serie D mit 90 Millionen Dollar ab, unterstützt von SoftBank Vision Fund 2

Seite 2 ► Seite 1 von 3

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der Marktführer im Bereich DigitalAdoption hat seine Bewertung seit 2020 verdreifacht und plant mit einer neuenFinanzierungsrunde, das Hyperwachstum in der globalen Marktkategorie zubeschleunigenhttps://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3188324-1&h=3332681607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3188324-1%26h%3D806067625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D3078399-1%2526h%253D2933604205%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.whatfix.com%25252F%2526a%253DWhatfix%26a%3DWhatfix&a=Whatfix , ein führendes Unternehmen imBereich Digital Adoption Solutions ("DAS"), gab heute bekannt, dass es 90Millionen US-Dollar in einer Serie-D-Finanzierung erhalten hat. SoftBank VisionFund 2* führte die Runde an, mit Beteiligung von Eight Roads Ventures, SequoiaCapital India, Dragoneer Investment Group, F-Prime Capital und Cisco Investments. Whatfix hat bis heute 139,8 Millionen Dollar eingeworben und dieBewertung des Unternehmens hat sich in den letzten 15 Monaten verdreifacht. DasUnternehmen plant, die Finanzierung zu nutzen, um seine starke Stellung auf demUS-Markt weiter auszubauen und gleichzeitig die globale Expansion in neue Märktewie Asien-Pazifik und Europa zu beschleunigen. Darüber hinaus wird Whatfix dieMittel in Produktinnovationen investieren, die sich auf künstliche Intelligenz(KI), Unternehmenslösungen und die Bereitstellung personalisierter Erfahrungenkonzentrieren."Whatfix ist stolz darauf, ein einheitliches digitales Adoptionserlebnisanbieten zu können, das es Unternehmen ermöglicht, den vollen Wert aus ihrenSoftware-Tools zu ziehen und gleichzeitig Mitarbeiter, Kunden und Unternehmen zuunterstützen", sagt Khadim Batti, CEO und Mitbegründer von Whatfix. "Diesejüngste Finanzierungsrunde stärkt unsere Position als Marktführer, da wirplanen, unser Angebot weltweit zu erweitern und weiterhin einen exzellentenKundenservice für Unternehmen zu bieten, die sich von uns bei ihren Initiativenzur digitalen Transformation begleiten lassen."In den letzten zwei Jahren hat Whatfix ein explosives Wachstum erlebt. Umsatzund Mitarbeiterzahl haben sich verdreifacht und das Unternehmen hat drei neueNiederlassungen in Großbritannien, Deutschland und Australien eröffnet. Whatfixhat derzeit 500 Mitarbeiter in sechs weltweiten Niederlassungen."Digital Adoption Solutions steigern das Wachstum und die Bedeutung vonSaaS-Produkten für Unternehmen weltweit", sagt Munish Varma, Managing Partner,SoftBank Investment Advisers. "Whatfix erleichtert Unternehmen die Nutzung von