Prairie Industries wird Truvant

Truvant stellt eine breite Palette an skalierbaren Lösungen für Auftragsverpackungen, Auftragsfertigung und Lieferketten für viele der weltweit führenden Lebensmittel-, Konsumgüter-, Haushalts- und Industriemarken bereit. Mit dem vor Kurzem erworbenen europäischen Verpackungsgeschäft kommen sechs erstklassige Vertragsverpackungsanlagen in Polen dazu, wodurch sich die Betriebsflächen von Truvant auf 15 Anlagen weltweit erhöhen und die Gesamtzahl der Mitarbeiter auf über 5.600 in fünf Ländern steigt.

„Die Marke Truvant würdigt das tiefe Engagement, das wir haben, um unseren Kunden einen „echten Vorteil“ zu bieten, und dieses Engagement bildet die Basis für unseren neuen Namen“, sagte Scott Lamb, CEO von Truvant. „Truvant passt auch zum Fokus des Unternehmens, da wir uns ausschließlich der Auftragsfertigung und Verpackung widmen, mit einem unerbittlichen Fokus auf die Schaffung von Kundennutzen und operativer Exzellenz.“

Dank jahrzehntelanger Erfahrung und der globalen Größe von Truvant erhalten Kunden innovative Lösungen, die auf dem Markt nicht oft zu finden sind. Truvant setzt Lösungen innerhalb der Fertigungsanlage oder des Vertriebszentrums eines Kunden ein, oder das Unternehmen kann die Produkte seiner Kunden in einer der eigenen, strategisch gelegenen Anlagen von Truvant mischen, vermengen, formulieren und/oder verpacken. „Die Flexibilität, die wir einbringen, und unsere nachgewiesene Erfolgsbilanz sind unvergleichlich, und das Hinzufügen der europäischen Einrichtungen bedeutet, dass wir diese Fähigkeiten nun auf einen weiteren Kontinent ausgeweitet haben“, so Lamb weiter.

Truvant ist ein Portfoliounternehmen von The Halifax Group, einer Private-Equity-Investmentfirma mit Sitz in Washington, D.C.

Über Truvant

Truvant wurde 1994 gegründet und ist ein international führender Anbieter von Lohnfertigung und -verpackung für viele der weltweit führenden Lebensmittel-, Konsumgüter-, Haushalts- und Industriemarken. Truvant betreibt derzeit 15 Produktionsstätten und beschäftigt über 5.600 Mitarbeiter in fünf Ländern.

Über die Halifax Group

Die Halifax Group wurde 1999 gegründet und ist eine Private-Equity-Firma, die mit Managern und Unternehmern kooperiert, um Unternehmen des unteren Mittelstandes mit einem Gesamtwert zwischen 50 und 300 Millionen USD zu sanieren und zu vergrößern. Halifax ist auf Eigenkapital-Sanierungen, Corporate Carve-outs und Management-Buy-outs spezialisiert und investiert in einer Reihe von Branchen, unter anderem in ausgelagerte Dienstleistungen, Gesundheit und Wellness sowie Franchising. Die Firma hat ihren Hauptsitz in Washington, D.C. und betreibt ein Büro in Raleigh, N.C. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.thehalifaxgroup.com.

