So verschob man noch Anfang des Jahres den geplanten Break Even auf 2022, speist die Aktionäre mit geringen Wachstumsraten ab. Während im Online Segment eigentlich nur Umsatzsteigerungen von 30,40, 100 oder sogar mehr Prozent im letzten Jahr gemeldet worden sind, sieht das bei windeln.de anders aus. Hier war eher Rückfahren, Personalabbau und Kostensparen der Tenor. UND HEUTE SCHON FAST SYMPTOMATISCH WAR DIE SEITE OFFENSICHTLICH VOM INTERESSE DER ÖFFENTLICHKEIT ÜBERFORDERT. Nicht gerade eine Empfehlung für ein ONLINE-Unternehmen. Heute hätte man zumindest Kunden gewinnen können. Wer weiss wie lange der Hype um die Aktie noch anhält – Kunden würden bleiben. Die Popularität könnte zumindest operativen Schwung bringen – aber „WE ARE DOWN FOR MAINTENANCE“ – „PLEASE CHECK BACK SOON„. DER KRIMI der Aktienkursentwicklung SEIT FREITAG:

Auf einmal geht es rund – Volumen explodiert, Kurs bis jetzt um 500 % höher in einer Woche… eigentlich an zweieinhalb Handels-Tagen…

Während am 01.06.20221 der Kurs der Aktie noch zwischen 0,748 und 0,758 EUR am Frankfurter Parkett „vor sich hindümpelte“ – mit geringen Börsenumsätzen eher im Hundert EUR, als im Tausend EUR Bereich. Und auch Meldungen gab es im Juni bis heute keine vom Unternehmen. Bis Freitag immer noch sehr niedrige Umsätze, keine Kursbewegung.

Ab Freitag ging es los:

Mit erkennbarer Umsatzsteigerung in den 10-tausender EUR Bereich stieg die Aktie bis auf 0,98 EUR, in Stuttgart bereist über 1,005 EUR. RUND 33% PLUS in der Woche. Ausschläge bei illiquiden Aktien kommen vor. Eine einzige grössere unlimitierte Order kann zu solchen Ausschlägen führen. Die Aufmerksamkeit für den Wert stieg – Tagesgewinner-Aktien „schaut man sich an“. Aber was dann ab Montag geschehen sollte, war so vielleicht für einige zu erwarten, aber für den breiten Markt definitiv überraschend.

