Jenoptik will 14,3 Millionen Euro an Aktionäre ausschütten Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 09.06.2021, 05:49 | 154 | 0 | 0 09.06.2021, 05:49 | JENA (dpa-AFX) - Die Aktionäre des Thüringer Technologie-Konzerns Jenoptik treffen sich am Mittwoch (11.00 Uhr) zur Online-Hauptversammlung. Sie wollen unter anderem über die Dividendenzahlung für das durch die Corona-Pandemie geprägte Geschäftsjahr 2020 abstimmen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen eine Dividende von 0,25 Euro pro Aktie vor. Insgesamt würden damit rund 14,3 Millionen Euro an die Anteilseigner ausgeschüttet. Zu ihnen gehört auch eine Fondsgesellschaft des Landes Thüringen, die Jenoptik-Aktien hält. Die Erlöse des börsennotierten Elektronik- und Optikunternehmens waren 2020 von 837 Millionen Euro auf 767 Millionen Euro gesunken - vor allem die Automobilindustrie bestellte weniger. Jenoptik mit Sitz in Jena beschäftigt nach eigenen Angaben rund 4000 Mitarbeiter./rot/DP/fba





