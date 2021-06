Der führende Onlinehändler für Luxusmode Mytheresa freut sich, eine Partnerschaft mit der weltweit führenden App für begehrte Pre-Loved-Mode, Vestiaire Collective, bekannt zu geben. Die Partnerschaft der Branchenführer zielt darauf ab, den Wandel der Modeindustrie hin zu nachhaltigeren Praktiken voranzutreiben. Der Re-Sale Service richtet sich exklusiv an die High-End-Luxuskunden von Mytheresa.

Die Einladung zur Teilnahme an dem Programm geht an Mytheresa’s Topkundinnen und -kunden. Über ein spezielles Web-Interface können die Kundinnen und Kunden auf einfache und effiziente Weise ihre pre-loved Artikel verkaufen, indem sie die notwendigen Informationen hochladen und direkt ein Preisangebot von Vestiaire Collective erhalten. Sobald der Artikel bei Vestiaire Collective eingetroffen ist und die Qualitäts- und Echtheitsprüfung durchlaufen hat, erhalten die Mytheresa Kundinnen und Kunden eine sofortige Auszahlung in Form eines Mytheresa Gutscheins. Ein eigens für dieses Programm zugewiesenes Mytheresa X Vestiaire Collective Team wird die Kundinnen und Kunden während des gesamten Prozesses persönlich unterstützen. Die von Mytheresa Kundinnen und Kunden verkauften Artikel werden weltweit auf Vestiaire Collective erhältlich sein.

In der Anfangsphase können Mytheresa Kundinnen und Kunden aus Europa Handtaschen aus einer festgelegten Liste von ca. 20 Luxus Brands wiederverkaufen. Sowohl Mytheresa als auch Vestiaire Collective haben sich jedoch verpflichtet, den Service bis Ende 2021 für mehr Mytheresa-Kundinnen und Kunden sowie für alle Produktkategorien einschließlich Ready-To-Wear und eine breitere Liste von Luxusmarken einzuführen. Diese Initiative ist die erste ihrer Art im Rahmen derer eine Multi-Brand Luxusplattform den Wiederverkauf von Designer Items in umfassender Weise einbezieht, um den Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft als Teil des Mode-Ökosystems zu verstärken.