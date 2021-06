Alphabet und Nvidia – die Rallye geht weiter!

Liebe Leser,

unser Markenwertportfolio basierend auf der Markendynamik der besten Marken und damit Unternehmen der Welt kam in Sachen Mail-Aufkommen in letzter Zeit vielleicht etwas kürzer, aber das hat seinen Grund. Denn wenn es volatil zugeht, denn werden wir aktiv und kaufen zu und nutzen unsere Chancen. Geht es nur aufwärts, schauen wir dem Depot beim Steigen zu. So in etwa ist das gedacht, ein Aspekt fehlt aber noch. In die Rally hinein erlauben wir uns immer wieder, selektiv Teilgewinne zu kassieren.

Aktuell liegen Alphabet mehr als 100 % und Nvidia rund 90% im Plus. Das ist üppig und das reflektiert die jüngste Rally.