LyondellBasell veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2020

Houston und Rotterdam, Niederlande - LyondellBasell (NYSE: LYB)

hat heute die Veröffentlichung seines Nachhaltigkeitsberichts 2020 bekannt

gegeben. Der Bericht hebt die Bemühungen des Unternehmens in den Bereichen

Beendigung des Plastikmülls in der Umwelt, Beitrag zur Bekämpfung des

Klimawandels und Unterstützung einer florierenden Gesellschaft hervor.



"Trotz der Herausforderungen des Jahres 2020 hat unser Team bedeutende

Fortschritte bei der Erreichung unserer Ziele gemacht", sagte Bob Patel, CEO von

LyondellBasell. "Als Unternehmen haben wir einen sehr fokussierten und bewussten

Ansatz gewählt, der dazu beitragen wird, einige der größten Herausforderungen

unserer Welt anzugehen und gleichzeitig langfristigen Wert für unsere

Stakeholder zu schaffen. Diese Bemühungen sind ein zentraler Bestandteil unserer

Strategie, um die Chancen zu nutzen, die mit der Bereitstellung nachhaltiger

Lösungen für unsere Kunden verbunden sind, um unsere Widerstandsfähigkeit weiter

zu verbessern und eine nachhaltigere Zukunft zu ermöglichen."





Der Bericht hebt die Fortschritte des Unternehmens bei der Verwirklichung seinesehrgeizigen Plans hervor, bis 2030 zwei Millionen Tonnen recycelte und auferneuerbaren Rohstoffen basierende Polymere zu produzieren und zu vermarkten,zusätzlich zu anderen Errungenschaften wie:- Weiterhin branchenführende Sicherheitsleistung mit einer Verletzungsrate imoberen Zehntel;- Erweiterung der Kapazität des Joint Ventures Quality Circular Polymers vonLyondellBasell für mechanisches Recycling auf 55.000 Tonnen pro Jahr;- Erfolgreiche Inbetriebnahme der MoReTec fortgeschrittenenRecycling-Pilotanlage von LyondellBasell in Italien. Diese Technologie bringtKunststoffabfälle in ihre molekulare Form zurück, um sie als Ausgangsstoff fürneue Polymere zu verwenden. LyondellBasell arbeitet weiter an der Anwendungdieser Technologie im industriellen Maßstab;- Erhalt der ISCC PLUS-Zertifizierung der Organisation InternationalSustainability and Carbon Certification (ISCC) für den "Cracker" in Wesseling,Deutschland, und die europäischen Polymer-Produktionsanlagen. Mit dieserZertifizierung kann LyondellBasell Massenbilanzzertifikate für seinefortschrittlichen oder molekular recycelten und auf erneuerbaren Rohstoffenbasierenden Polymere vorlegen;- Einführung einer Reihe von Produkten, die recycelte oder auf erneuerbarenRohstoffen basierende Inhalte unterstützen, unter dem Circulen -Markennamen;- Beitritt zum Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) und Angleichung desNachhaltigkeitsansatzes von LyondellBasell an die Ziele für nachhaltige