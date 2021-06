---------------------------------------------------------------------------

Zürich/München, 09. Juni 2021: Die MSS Holding AG, Eigentümer bzw. Lizenznehmer diverser Autovermietungen in der Schweiz, hat sich in ihrer Digitalisierungsstrategie für die Connected-Car2Cloud-Dienstleistungen der Globalmatix AG, einer 100%-Tochter der börsennotierten Softing AG (ISIN: DE0005178008), entschieden. Nach Abnahme von 500 Telematikboxen für einen höchst erfolgreich abgeschlossenen "Proof of Concept" über mehr als sechs Monate, planen die Autovermietungen der MSS-Holding nun die Installation von mindestens 10.000 Telematikboxen bis Ende 2022. Hinzu kommt ein jeweils mehrjähriger Datenservice. Über einen Rahmenvertrag sichern sich die Autovermietungen den Zugriff auf die Telematikboxen und den Service von Globalmatix. Für das laufende Jahr ist der Verkauf bzw. die Installation von mehreren tausend Boxen vereinbart.



Globalmatix ermöglicht auf Basis einer zertifizierten Telematikbox unabhängig von der Fahrzeugmarke den Zugriff auf ein breites Spektrum von Fahrzeugdaten in höchster Qualität. Dabei bietet Globalmatix mit seiner einzigartigen Verschlüsselungstechnik ein bisher unerreichtes Maß an Sicherheit gegen unerlaubte Zugriffe Dritter.



Im Mittelpunkt des Marktinteresses stehen derzeit vier Telematik-Anwendungen, die für Vermieter und Betreiber von Pkws und Transporterflotten von größter Bedeutung sind:



* Fahrzeug-Ferndiagnose und Vorausschauende Instandhaltung

* Unfallerkennung und automatische Schadenabwicklung

* Lückenlose Lebenslaufakte (CarCV) für Fahrzeuge



* Schlüsselloses Türöffnen für Mietfahrzeuge



Die MSS Holding umfasst 32 Firmen und Marken für Leistungen rund um Fahrzeuge und Fahrzeugversicherungen. Sie betreibt die Autovermietungen Fleetservice, Helvetic Mobility und ist Lizenznehmer der Marken Enterprise, Alamo und National in der Schweiz. Zusammen mit Partnern realisiert die MSS Holding auf Basis der von Globalmatix gelieferten Daten ein umfassendes "Digital Connected Car"-Konzept.