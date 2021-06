Nachdem der Silber-Future im Sommer letzten Jahres und einem zwischenzeitlichen Tief von 11,64 US-Dollar seine vorausgegangene Seitwärtsspanne durch einen dynamischen Kursanstieg über 21,00 US-Dollar auflösen konnte, folgten Gewinne auf rund 30,00 US-Dollar. Seitdem allerdings konsolidiert der Wert grob seitwärts, die höheren Kurstiefs deuten jedoch auf eine eindeutige charttechnische Formation hin, die sich in Gestalt eines steigenden Dreiecks präsentiert. Solche Konstrukte werden häufig in Trendrichtung aufgelöst, in diesem Fall zur Oberseite. Noch allerdings müssen sich Investoren etwas gedulden, erst bei Zweidritteln der Formation dürfte es losgehen.

Vola nimmt sukzessive ab

Zwischen der unteren Dreiecksbegrenzung und dem oberen Horizontalwiderstand um 30,00 US-Dollar ist der Wert als neutral zu bewerten. Erst ein Ausbruch über 30,00 US-Dollar dürfte weiteres Kurspotenzial an 34,42 und darüber sogar an 37,61 US-Dollar freisetzen. Auf der Unterseite präsentiert sich das Niveau um den EMA 50 bei 24,68 US-Dollar als potenzielle Verkaufsmarke. Unterhalb dieser drohen Abschläge zurück auf 24,10 bzw. 22,90 US-Dollar.