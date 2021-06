DGAP-Media / 09.06.2021 / 07:25



Alpha ESports Tech - Esports-Partnerschaft mit "Centric Gaming"



Alpha ESports Tech Inc. (ISIN: CA02073T1049 ; WKN: A3CPVJ) schließt eine Partnerschaft mit "Centric Gaming", einem in den größten und populärsten Esports der Welt tätigen Unternehmen. "Centric Gaming" wird zukünftig einige seiner Wettbewerbe in der unternehmenseigenen "GamerzArena" veranstalten.



Das Technologieunternehmen, Alpha ESports Tech Inc., hat sich auf die Bereiche Esports, Online-Gaming-Plattformen und Blockchain spezialisiert. Die eigens geschaffene Gaming-Plattform "GamerzArena" ist eine wettbewerbsfähige Spieleplattform, die allen Spielern ein Esport-Ökosystem bietet. Die Plattform bietet Videospielwettbewerbe, bei denen Spieler um Geld und Preise in Führungs- und Bracket-Formaten kämpfen können. Es gibt tägliche, wöchentliche und monatliche Wettbewerbsturniere für eine Nutzerbasis von über 100.000 Spielern.