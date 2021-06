DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT ERWARTET - Der Dax dürfte am Mittwoch wenig bewegt starten. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex gut zwei Stunden vor Handelsbeginn wenige Punkte höher auf 15 650 Punkte. Tags zuvor war der Dax fast wieder an seinen Rekord vom Montag bei 15 732 Punkten heran gelaufen, dann jedoch unter 15 700 Punkte zurück gerutscht. Das Motto der Stunde laute Abwarten, erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. "Wenn morgen praktisch gleichzeitig die EZB ihre Inflationserwartung anpasst und in den USA die Inflationsrate für den Mai veröffentlicht wird, könnten die Ausschläge deutlich zunehmen." Bis dahin hielten sich die Anleger zurück, Gewinnmitnahmen wären noch am wahrscheinlichsten.

USA: - KAUM VERÄNDERT - Die US-Börsen haben sich am Dienstag kaum vom Fleck bewegt. Experten zufolge werden die Märkte derzeit weiterhin gestützt durch die Erholung der weltgrößten Volkswirtschaft sowie die geldpolitische Zurückhaltung der US-Notenbank. Das Umfeld bleibe daher vorerst risikofreundlich. Zugleich aber seien Inflationssorgen, hohe Bewertungen und Ungleichheiten in der weltweiten Einführung von Impfstoffen vorhandene Gefahren, die jederzeit wieder in den Vordergrund rücken könnten, hieß es warnend. Der Dow Jones Industrial gab um 0,09 Prozent auf 34 599,82 Punkte nach. Sein vor rund einem Monat erreichtes Rekordhoch bei knapp 35 092 Punkten befindet sich nach wie vor in Reichweite. Der S&P 500 legte um 0,02 Prozent auf 4227,26 Zähler zu. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,06 Prozent auf 13 810,86 Zähler.

ASIEN: - ZURÜCKHALTUNG - An den wichtigsten asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch überwiegend nach unten gegangen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor kurz vor Handelsende rund 0,3 Prozent. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index , der die Aktien der 300 größten börsennotierten Unternehmen vom chinesischen Festland beinhaltet, legte hingegen um 0,2 Prozent zu.

^

DAX 15640,60 -0,23%

XDAX 15668,32 -0,18%

EuroSTOXX 50 4096,01 -0,04%

Stoxx50 3495,49 0,10%



DJIA 34599,82 -0,09%

S&P 500 4227,26 0,02%

NASDAQ 100 13810,86 0,06%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 172,15 +0,03%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,2179 0,05%

USD/Yen 109,48 -0,03%

Euro/Yen 133,34 0,03%

°



ROHÖL:



^

Brent 72,62 +0,40 USD

WTI 70,47 +0,42 USD

°



/mis