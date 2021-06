Um Gebäude klimafit zu machen, sehen Schweizerinnen und Schweizer Bedarf für mehr Finanzhilfen. Dabei ist 88% von ihnen das Ziel, CO2 einzusparen und damit das Klima zu schützen, wichtig. Bei der konkreten Umsetzung in den eigenen vier Wänden wünscht man sich aber mehr Unterstützung. Das sind Ergebnisse aus dem «Energie-Trendmonitor Schweiz 2021»: Dafür wurden 1.000 Konsumenten von einem Marktforschungsinstitut im Auftrag von Stiebel Eltron befragt.

«Der Strom in der Schweiz stammt heute schon zu 75 Prozent aus erneuerbaren Energien – also aus Wasserkraft, Wind, Sonne und Biomasse», sagt Patrick Drack, Geschäftsführer von Stiebel Eltron Schweiz. «Und der Umstieg von einer traditionellen Erdgas- oder Ölheizung auf eine mit Ökostrom betriebene Wärmepumpenheizung senkt die CO2-Emissionen praktisch auf Null. Wer sein Wohnhaus energetisch saniert, kann also sehr wirksam zum Klimaschutz beitragen.»