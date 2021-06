Juni 2021

Wirtschaftsstabilisierungsfonds gewährt eno energy ein Stabilisierungspaket in Millionenhöhe

Die eno energy GmbH erhält im Juni 2021 ein Stabilisierungspaket durch den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) der Bundesrepublik Deutschland. Das Paket sieht Stabilisierungsmaßnahmen von bis zu 28 Millionen Euro vor.

Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) wurde im März 2020 von der Bundesregierung ins Leben gerufen, um den wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie entgegenzuwirken. Mit Garantien und Kapitalhilfen sollen Unternehmen der Realwirtschaft stabilisiert und somit auch Arbeitsplätze erhalten werden.

Durch pandemiebedingte Verzögerungen kam es zu Umsatz- und Ertragseinbußen, deren Auswirkungen nun durch das gewährte Stabilisierungspaket aufgefangen werden und die derzeitige Position des Unternehmens stärken. Das grundsätzliche Geschäftsmodell von eno energy stellt seit jeher nachhaltiges Handeln in den Vordergrund. Als aktiver Treiber der Klimapolitik und deutscher mittelständischer Windenergieanlagenhersteller und -betreiber wird die eno energy GmbH die Mittel nutzen, um die Umsetzung der Windenergie-Projekte und ihre Geschäftsentwicklung voranzutreiben.

eno energy Geschäftsführer Karsten Porm: "Wir freuen uns sehr über die positive Entscheidung des Bundes und danken allen Beteiligten für die Unterstützung. Die Mittel aus dem Darlehen werden ausschließlich zur Stabilisierung des Unternehmens und dem weiteren Aufbau Erneuerbarer Energien durch unsere eno energy Windenergieanlagen verwendet. Wir freuen uns, dass wir auch in Zukunft die Welt mit Erneuerbarer Energie positiv vorantreiben können."

eno energy GmbH

Viola Marie Wade

Straße am Zeltplatz 7

18230 Ostseebad Rerik

Über eno energy:

Heute die Zukunft von Morgen bewegen:



Die eno energy Gruppe ist europaweit der führende mittelständische Hersteller von Premium-Windenergieanlagen. An den Standorten in Rostock und Rerik werden langlebige und leistungsstarke Onshore-Windenergieanlagen im 2,2 bis 6,0 MW Bereich entwickelt und produziert.

Mit der erstklassigen Qualität "Made in Germany" und innovativem Know-how werden dem Kunden individuelle Lösungen angeboten. Basierend auf dem Produktportfolio, der internationalen Vertriebspipeline und dem stetig wachsenden Netzwerk der eno energy Gruppe steht jeden Tag der ökologische und soziale Grundgedanke des langfristigen und verantwortungsvollen Handelns im Vordergrund.

