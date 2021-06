Trench Metals beauftragt Grander Exploration mit der Durchführung eines Explorationsprogramms im Sommer 2021 auf seinem Uranprojekt Gorilla Lake (Athabasca, Saskatchewan, Kanada)

Vancouver, Kanada – 8. Juni 2021 - Trench Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: TMC, FWB: 33H2) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Firma Grander Exploration mit der Exploration des Uranprojekts Gorilla Lake im Athabasca-Becken in der kanadischen Provinz Saskatchewan beauftragt hat. Grander Exploration ist ein Full-Service-Mineralexplorationsunternehmen, das über umfassende Erfahrung in der Uranexploration im Athabasca-Becken verfügt. Grander hat besondere Erfahrung mit der Carswell-Anomalie, über der sich das Projekt Gorilla Lake erstreckt, und hat hier sowohl Explorationen an der Oberfläche als auch geophysikalische Untersuchungen absolviert.