First Energy Metals vergrößert das Projekt Augustus mit dem Erwerb des Lithiumkonzessionsgebiets McNeely

Vancouver, B.C. (9. Juni 2021) - First Energy Metals Ltd. (CSE: FE) („First Energy“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit Globex Mining Enterprises Inc. („Globex“) (GMX-TSX, GLBXF-OTCQX International, G1MN- Frankfurt ) eine Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile (100%ige Beteiligung) am Lithiumkonzessionsgebiet McNeely in den Townships LaCorne, Landrienne und Figuery in der kanadischen Provinz Quebec getroffen hat. Die neu erworbenen Konzessionsgebiete umfassen 66 Bergbauclaims mit einer Gesamtfläche von 2.276,49 Hektar auf den Kartenblättern 32C05 und 32D08. Diese Claims verteilen sich auf mehrere Claim-Blöcke entlang des Horizontes der Lithiummine in Quebec. Einige der Claims grenzen an die Claims des Lithium-Grundstücks Augustus, wo First Energy seit April 2021 ein Bohrprogramm durchführt und die Bohrergebnisse in einer Reihe von jüngsten Pressemitteilungen bekannt gab. Mit diesen zusätzlichen Claims erhöht sich die Grundfläche des Konzessionsgebiets auf insgesamt 15.045,62 Hektar.

In einem Claimblock des neuen Konzessionsgebiets gibt es ein historisches Lithiumvorkommen namens „Martin-McNeely. Hier wurde 1955 ein lithiumhaltiger Pegmatitausbiss entdeckt. Aus geologischer Sicht durchschneiden diese mineralisierten Pegmatitgänge das amphibolitisierte Peridotitgestein nördlich des Batholiths Preissac-Lacorne. Die Gänge sind mit Spodumen, Lepidolith und Molybdänit mineralisiert. Die Mineralisierung ist auf Pegmatitgänge mit unbekannter Lage begrenzt. Das in Pegmatit angesetzte Bohrloch M3, das auf Lot 28 der Township Landrienne niedergebracht wurde, durchteufte eine Lithiummineralisierung.

Vorsorglicher Hinweis: Die Investoren werden darauf hingewiesen, dass die obigen Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen, insbesondere der Datenbank des Energie- und Bergbauministeriums (MERN) von Quebec, stammen. Das Unternehmen war nicht in der Lage, die enthaltenen Informationen auf unabhängige Weise zu verifizieren. Die Informationen sind nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet, das Gegenstand dieser Pressemeldung ist. Das Unternehmen muss Explorationen durchführen, um die historische Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet zu bestätigen, und es gibt keine Garantie, dass als Ergebnis seiner Explorationsbemühungen eine bedeutende Entdeckung gemacht wird.