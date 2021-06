BERENBERG belässt Vonovia auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Kai Klose

Analysiertes Unternehmen: Vonovia

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Aussagen in Zusammenhang mit der geplanten Fusion mit Deutsche Wohnen seien zunächst missverständlich gewesen, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Da nun aber klar sein, dass das Mietwachstum beider Unternehmen zusammen in etwa dem von Vonovia allein entsprechen werde, bewerte er die Transaktion zuversichtlicher./mf/misVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 16:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.