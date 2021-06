2 Aktien, die einen reich machen könnten

1. Jushi Holdings

Der Cannabismarkt ist dafür bekannt, ein etwas spekulativer Bereich zum Investieren zu sein, aber eine Reihe von Pot-Unternehmen beweist, dass diese Annahme falsch ist. Jushi Holdings (WKN: A2PMFM) ist zweifelsohne eines davon.

Jushi Holdings erzielt seine Einnahmen aus verschiedenen Quellen. Das Unternehmen besitzt eine nette Auswahl an Cannabis-Marken, die Produkte verkaufen, die sowohl auf den Freizeitkonsum als auch auf den medizinischen Gebrauch ausgerichtet sind. Dazu gehören The Bank, die alles von verpackten Cannabisblüten bis hin zu tabakfreien Blunts verkauft, Tasteology, eine Reihe von mit Cannabis angereicherten Gummis, Tartes und Mints, und Nira, eine Reihe von CBD-Produkten.

Die meisten Produkte von Jushi Holdings werden in der Kette von Apotheken verkauft, die das Unternehmen in den USA besitzt, einige sind auch online zum Kauf erhältlich. Das Unternehmen hat derzeit zwölf Verkaufsstellen in Pennsylvania, vier in Illinois, zwei in Kalifornien und eine in Virginia. Jushi Holdings baut seine Einzelhandelspräsenz sowie seine Produktions- und Vertriebsbemühungen in rasantem Tempo aus. In den letzten Monaten hat Jushi Deals in Nevada, Kalifornien und Virginia abgeschlossen, sowie neue Käufe von Einzelhandels- und Produktionsflächen in Massachusetts und einen lizenzierten Anbaubetrieb in Ohio angekündigt.

Jushi Holdings hatte vor der Pandemie ein starkes Bilanzwachstum vorzuweisen und die Ereignisse von 2020 haben dieses Muster nicht verändert. Im letzten Jahr stiegen die Gesamteinnahmen jährlich um unglaubliche 690 %. Und das Unternehmen hat bereits einen fulminanten Start in das Jahr 2021 hingelegt. Im ersten Quartal verzeichnete das Unternehmen ein Umsatzwachstum von 29 % im Jahresvergleich und eine Erhöhung des Bruttogewinns um 14 %. Jushi meldete auch ein bereinigtes EBITDA (Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) in Höhe von 3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal, was einen kräftigen Anstieg von 1 Million US-Dollar gegenüber dem Vorquartal bedeutet.