Ferrari findet neuen Chef bei Chiphersteller STMicro

MARANELLO (dpa-AFX) - Der italienische Luxussportwagen-Hersteller Ferrari hat mit dem Manager Benedetto Vigna (52) einen neuen Chef gefunden. Vigna werde am 1. September vom Chiphersteller STMicroelectronics zum Autobauer in Maranello stoßen, teilte Ferrari am Mittwoch mit. Der Italiener leitet bei dem französisch-italienischen Halbleiterhersteller mit Hauptsitz in Genf derzeit die Sparte mit Analogchips und Sensoren, die insbesondere auch in Autos verwendet werden. Ferrari-Verwaltungsratschef John Elkann aus der Agnelli-Eigentümerfamilie sagte, Vigna werde Ferrari mit dem tiefen Verständnis für die Technologie hinter dem Umbruch in der Branche weiter stärken. Im Dezember war der damalige Ferrari-Chef Louis Camilleri aus persönlichen Gründen vom Amt zurückgetreten, Elkann hatte kommissarisch übernommen./men/mis