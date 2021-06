BERENBERG belässt SIEMENS AG auf 'Buy'

Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Philip Buller

Analysiertes Unternehmen: SIEMENS AG

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 170

Kursziel alt: 162

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens von 162 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach der Abspaltung des Energiegeschäfts sähen die meisten Investoren, mit denen er gesprochen habe, mangelndes Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dem widerspreche er jedoch. Der Fokus während des Kapitalmarkttages, der erstmals unter dem neuen Vorstandschef Roland Busch stattfinde, dürfte auf der Wachstumsbeschleunigung liegen. Buller rechnet mit neuen Margenzielen, mit Aussagen zum neuen Siemens-Juwel Digital Industries sowie zur Kapitalzuteilung./ck/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2021 / 17:14 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.