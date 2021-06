TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Sie folgten damit einer trägen Wall Street. Die Veränderungen an den einzelnen Börsen hielten sich insgesamt in Grenzen, wobei die Verlierer die Gewinner überwogen.

Analyst Jeffrey Halley vom Broker Oanda begründete das zurückhaltende Geschäft mit den US-Verbraucherpreisen am Donnerstag. Angesichts der Inflationssorgen an den Finanzmärkten kommt den Zahlen erhöhte Bedeutung zu. Warnsignale von der Inflationsseite hatten an den Finanzmärkten in den vergangenen Monaten immer wieder für Irritationen gesorgt.