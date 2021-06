Kymeta erweitert Netzwerkangebote für Regierung und Militär mittels strategischer Partnerschaft mit Comtech

The Kymeta u8 GO provides a complete connectivity solution for on-the-go communications when and where you need it. (Photo: Business Wire)

Die Kopplung der u8-Antenne mit dem Comtech Modem mithilfe des Open Antenna to Modem Interface Protokolls (OpenAMIP), einem branchenweiten, quelloffenen Standard für die Integration von Antennen-Routern, ermöglicht eine nahtlose Integration und automatischen Betrieb. Dazu werden sowohl Wellenformen Low Density Parity Check („LDPC“) als auch STANAG 4486 Edition 3, Anlage E (EBEM) verwendet.

Das Comtech SLM-5650B ist ein nach dem Standard U.S. Army Forces Strategic Command (ARSTRAT) Wideband Global SATCOM der amerikanischen Armee zertifiziertes Modem für kritische kommerzielle Backhaul-, sowie Regierungs- und Militäranwendungen. Es stimmt vollständig mit MIL-STD-188-165A/B überein, erkennt und unterstützt eine nach FIPS 140-2 zertifizierte Verschlüsselung.

Kymeta u8-Terminals, Antennen und ODUs sind einfach einzurichten und nehmen schon wenige Minuten nach der Installation ihre Dienste auf. Das u8 ist darüber hinaus auch als eine tragbare Variante mit der Bezeichnung u8 GO erhältlich, die sich ideal für schnelle Einsätze eignet. Das u8 GO kann dank seines robusten Koffers sicher transportiert werden und verfügt über eine integrierte Fahrzeughalterung für einfachen Betrieb im Stillstand (Communications On The Pause, COTP) und in Bewegung (Communications On The Move, COTM).

„Durch die Integration der u8-Antenne mit dem Comtech Modem können Nutzer auf SATCOM-on-the-move (SOTM)-Kapazitäten hochrüsten und dabei eine bestehende Modem- und Schnittstellenarchitektur verwenden", sagte Neville Meijers, Kymeta Chief Strategy und Marketing Officer. „Die Möglichkeit, eine bestehende Netzwerk-Hardware und gleichzeitig zusätzliche SOTM-Kapazitäten zu nutzen, wird rasch die Kapazitäten der Einheiten verbessern. Durch seine niedrige SWaP-C2 eignet sich das u8-Terminal perfekt für das Aufrüsten herkömmlicher COTM-Terminals."