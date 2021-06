OneStream Software, OneStream Software, ein führender Anbieter von CPM-Lösungen (Corporate Performance Management) für Unternehmen weltweit, und PwC Romania gaben heute bekannt, dass die beiden Unternehmen eine strategische Allianz für den rumänischen Markt bilden werden. Die Partnerschaft profitiert von der Expertise von PwC als führender Anbieter von Unternehmens- und Technologieberatung und der einheitlichen und cloudbasierten CPM Software von OneStream, um Aktivitäten zu unterstützen, die von der Projektabwicklung bis hin zum Marketing und der strategischen geschäftlichen Zusammenarbeit reichen.

„Rumänien ist ein bedeutender Markt für OneStream Software und wir sind hocherfreut, PwC Romania in unserem Partner-Ökosystem begrüßen zu können”, so Stephanie Cramp, Vice President von Global Alliances bei OneStream Software. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit PwC, um Unternehmen in Rumänien und der EMEA-Region dabei zu unterstützen, ihre Komplexität zu bewältigen und ihre Finanzprozesse zu transformieren, indem sie unsere intelligente Finanzplattform nutzen, um mehrere veraltete Anwendungen, Insellösungen und Spreadsheets zu ersetzen.”

Im Rahmen der Partnerschaft wird PwC Romania seine Implementierungsprozesse für OneStream weiter ausbauen, um gemeinsame Kunden in Rumänien und der gesamten EMEA-Region besser zu bedienen. Zudem wird PwC Romania seine Branchen- und Domain-Expertise nutzen, um überzeugende branchenspezifische Lösungen gemeinsam mit OneStream für den gesamten Markt zu erstellen.

„Die globale Gesundheitskrise hat die Betriebsabläufe und Prozesse empfindlich gestört, insbesondere im Finanzbereich. Daher ist es für Unternehmen unerlässlich, sich schnell an den neuen Kontext der sozialen Distanzierung und Telearbeit anzupassen und digitale Fähigkeiten zu implementieren, um sicher und ohne Unterbrechungen weiterzumachen. PwC Rumänien berät Kunden bei der Einführung digitaler Innovationen und der Implementierung der besten Technologien, um komplexe Finanztransformationen zu meistern. Durch diese Partnerschaft stehen uns neue Lösungen zur Verbesserung ihrer Geschäftsbereiche bereit”, so Gabriel Voicilă, Technology Partner bei PwC Romania.