Nichts zu feiern gibt es heute für CureVac-Aktionäre. Denn die Aktie erleidet ein Minus von rund drei Prozent. Das Wertpapier valutiert damit bei nur 88,00 EUR. Hier sehen wir nun also einen offenen Schlagabtausch zwischen Bullen und Bären.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Denn dadurch kommt die nächste wichtige Haltezone immer näher. Momentan beträgt der Abstand zum viel beachteten 4-Wochen-Tief noch rund fünfzehn Prozent. Dieser markante Punkt wurde bei 76,80 EUR ausgelotet. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Anleger, die bei CureVac schon immer auf ein Schnäppchen gewartet haben, sehe nun womöglich ihre Zeit gekommen. Schließlich gibt es die Aktie heute vielleicht ein letztes Mal so günstig. Wer eh skeptisch ist, der erfährt heute Bestätigung.

