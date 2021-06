---------------------------------------------------------------------------

SAF-HOLLAND: Scope Hamburg bestätigt Investmentgrade Rating - Ausblick auf stabil verbessert



Bessenbach, 9. Juni 2021. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat heute den Ratingbericht 2021 der Scope Hamburg GmbH (vormals Euler Hermes Rating GmbH) veröffentlicht. Darin wird das Investmentgrade Rating bestätigt, der Ausblick von negativ auf stabil gesetzt.



https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/rating

Scope Hamburg hebt insbesondere die nachhaltigen Wachstumsperspektiven durch die Zunahme des weltweiten Transportvolumens, die führenden Marktpositionen bei Achs- und Federungssystemen für Trailer in der Region EMEA und Indien sowie bei Sattelkupplungen in der Region Amerika und das konjunkturresistentere und margenstarke Ersatzteilgeschäft hervor. Positiv beurteilt werden ebenfalls das globale Produktions- und Servicenetzwerk, die breite Kundenbasis und strukturellen Kostensenkungs- und Prozessoptimierungsmaßnahmen.



Die Bewertung des weiterhin leicht erhöhten Geschäftsrisikos spiegelt gleichzeitig die hohe Abhängigkeit von der zyklischen Nutzfahrzeugbranche und hohe Wettbewerbsintensität wider, welche zuletzt durch die COVID-19-Pandemie kurzfristig nochmals verstärkt wurde.

Das Finanzrisiko der SAF-HOLLAND schätzt Scope Hamburg als gering bis moderat ein und verweist dabei insbesondere auf die hohe Innenfinanzierungskraft sowie die solide Kapitalstruktur und Finanzierungsbasis.



Inka Koljonen, Finanzvorständin der SAF-HOLLAND SE sagt: "Wir sind mit dem Ratingergebnis insgesamt sehr zufrieden. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr eindrücklich gezeigt, dass wir ein resilientes Geschäftsmodell mit auskömmlichen Margen haben. Dazu beigetragen haben insbesondere das bereits im September 2019 gestartete umfassende Programm zur nachhaltigen Reduktion der Vertriebs- und Verwaltungskosten, der freiwillige Verzicht des Vorstands und des Aufsichtsrats auf Festvergütung, der Ergänzungstarifvertrag für den Standort Bessenbach, Gehaltskürzungen an den US-Standorten sowie Kurzarbeit an den beiden deutschen Standorten in Bessenbach und Singen."