Ximen Mining beginnt mit Bau eines Camps für Explorationsprogramm bei Goldmine Kenville, Nelson, BC

Ximen bereitet sich auf sein Explorationsprogramm vor, das für dieses Jahr auf seinen Konzessionsgebieten geplant ist und sich von der Mine Kenville zu den Gebieten bei Ymir und Salmo erstrecken soll. Das Unternehmen hat vor Kurzem damit begonnen, ein 3 Acre großes Landpaket neben dem Standort der Mine Kenville in ein temporäres Explorationscamp umzuwandeln. Es werden die Voraussetzungen für ein Wohnwagencamp für die Explorations- und Bohrteams geschaffen. Die Stromversorgung aus Wasserkraft wird installiert und anschließend folgt der Bau von Klärgruben.





Für das Board of Directors,

„Christopher R. Anderson“

Christopher R. Anderson,

President, CEO & Director

604 488-3900

Investor Relations: Sophy Cesar, 604-488-3900, ir@XimenMiningCorp.com

Über Ximen Mining Corp.

Ximen Mining Corp. bemüht sich immer um eine 100-prozentige Beteiligung an all seinen Projekten und Vermögenswerten. Das Unternehmen hat alle möglichen Nettoschmelzabgaben seiner wichtigsten Mineral-Edelmetall-Assets sowie mehrerer anderer Edelmetallassets in unmittelbarer Nähe seiner Konzessionsgebiete aufgekauft. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb hochgradiger Gold-Assets im Süden von British Columbia, die leicht zugänglich sind und über eine gute Infrastruktur verfügen. Wir bauen ein Goldbergbauunternehmen auf, mit dem Ziel, Landpakete mit einem Goldpotenzial von mehreren Millionen Unzen anzusammeln und dieses Potenzial durch umfangreiche Bohrungen und Ressourcendefinition zu realisieren. Gleichzeitig bringen wir die Goldmine Kenville voran und auf den Weg hin zur Produktion. Wir sind auf dem besten Weg, all unsere Ziele zu erfüllen und gleichzeitig unsere Abneigung gegenüber Schulden und Verwässerung beizubehalten und unser Unternehmen mit verantwortungsvollen Erschließungs- und nachhaltigen Bergbau- und Explorationsaktivitäten voranzubringen.