Rritual Superfoods kündigt Teilnahme an der virtuellen europäischen ECRM-Konferenz an Nachrichtenquelle: IRW Press | 09.06.2021, 09:06 | 89 | 0 | 0 09.06.2021, 09:06 | Vertriebsleiter des Unternehmens nehmen am europäischen Programm für Vitamine, Mineralstoffe und Nahrungsergänzungsmittel teil und knüpfen Kontakte zu internationalen Einzelhändlern VANCOUVER (KANADA), 9. Juni 2021 - Rritual Superfoods Inc. („Rritual“ oder „Unternehmen“) (CSE: RSF) (FSE: 0RW) (OTC: RRSFF) freut sich bekannt geben zu können, dass das Unternehmen im Rahmen des europäischen ECRM-Programms für Vitamine, Mineralstoffe, Kräuter und Nahrungsergänzungsmittel mehrere Treffen mit internationalen Einzelhändlern geplant hat. Auf der Konferenz werden unter anderem Namen wie Superdrug, Holland & Barrett, Boots, Clicks, Stephenson‘s, BIPA Parfümerien, Ocean Healthcare und Laboratories URGO vertreten sein. „Wir legen einen starken Schwerpunkt auf die internationale Expansion und haben uns für den Rest dieses Jahres und darüber hinaus hohe Wachstumsziele gesetzt. Ich bin durch das Interesse, das wir im Vorfeld dieser ECRM-Veranstaltung von internationalen Einzelhändlern erhalten haben, sehr ermutigt“, meinte David Kerbel, CEO von Rritual. „Das Abschneiden von Rritual bei den ECRM Buyer‘s Choice Awards in den Vereinigten Staaten war nicht nur ein Vertrauensbeweis für das langfristige Potenzial unserer Produktlinie, sondern auch ein klares Indiz dafür, dass sowohl unter Mainstream-Verbrauchern als auch unter Einzelhändlern starke Nachfrage nach qualitativ hochwertigen, einfach verfügbaren Produkten besteht. Unser Team freut sich darauf, die Beziehungen im Einzelhandel weiter auszubauen, und ist sehr darauf gespannt, dem europäischen Publikum die Vorteile pflanzlicher Therapien präsentieren zu können.“ Die Produktangebote von Rritual sind alle USDA-zertifiziert und bieten eine koffeinfreie Option, die mit anderen Getränken gemischt, oder allein genossen werden kann. Der proprietäre Immune-Synergy Six Mushroom Blend (Immun-Synergie-Mischung mit sechs Pilzsorten) von Rritual ist das einzige funktionelle Gesundheitsprodukt auf dem Markt, das eine tägliche präbiotische Mischung enthält, die ein gesundes Darm-Mikrobiom nährt und eine ausgewogene Verdauung ermöglicht. Über Rritual Rritual ist ein Unternehmen, das auf funktionelle Superfoods spezialisiert ist und Elixiere auf pflanzlicher Basis zur Unterstützung des Immunsystems, der Konzentration und der Entspannung herstellt. Das Unternehmen ist auf dem besten Weg, sich als Marktführer in einem Segment mit exponentiellem Nachfrage- und Umsatzwachstum zu positionieren. Unter einem Führungsteam mit über 100 Jahren Erfahrung im Markt für Konsumgüter steigt Rritual im zweiten Quartal 2021 in den nordamerikanischen Markt ein und positioniert sich als Marktführer in der Branche für funktionelle Gesundheits- und Wellness-Produkte. Rrituals Superfood-Elixiere finden Sie online unter www.rritual.com. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Rritual Superfoods Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Diskussion: Rritual Superfoods Wertpapier

Rritual Superfoods Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer