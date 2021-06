Amerikas Technologiekonzerne profitieren auch 2021 vom Technologisierungsschub, den die Gesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie durchschreitet. Das zeigt auch das Ergebnis des ersten Quartals 2021, welches Microsoft am 27. April präsentierte. Im Vergleich zum Vorjahresquartal, als die USA gerade von der Pandemie erfasst wurden, beträgt der Umsatz 41,7 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von 19 Prozent entspricht. Der Gewinn ergibt 17 Milliarden US-Dollar, 31 Prozent mehr als im ersten Quartal des Vorjahres. Mehr als ein Jahr nach Beginn der Pandemie flacht die Nachfrage nach digitalen Produkten nicht ab, die Kunden generieren sogar mehr Nachfrage als in der Pandemie selbst. Geht man den Ursachen des Wachstums auf den Grund, lässt sich das auf den Cloud-Dienst Azure und auf die Plattform Teams zurückführen. Mittlerweile ist Microsoft mit einer Marktkapitalisierung von rund zwei Billionen US-Dollar der zweitwertvollste Technologiekonzern der Welt.

.

Zum Chart

.

Der Aktienkurs von Microsoft ist von einer langjährigen Aufwärtsentwicklung gekennzeichnet. Fabelhafte Kurssteigerungen stehen dem vergleichsweise moderaten Kurseinbruch, hervorgerufen durch Corona-Sell-Offs im März 2020, gegenüber. In der aktuellen Betrachtung ist der seit dem Corona-Sell-Off geltende Aufwärtstrend noch intakt und der Kurs ist im Begriff, sich von der unteren Begrenzung des Trendkanals abzuheben. Bei anhaltendem Momentum steht ein Test des Mitte April etablierten All-Time-High von 263,19 US-Dollar noch im Juni 2021 bevor. Zu dieser Entwicklung passt die Einschätzung des Analysten Brent Thill von der Investmentbank Jeffries. Thill bewertet Microsoft als Kauf mit dem Ziel bei 290 US-Dollar. Mittelfristig also gute Voraussetzungen für einen festeren Kurs. Bei fallenden Kursen bietet die Überschneidung der unteren Begrenzung des Trendkanals mit der Unterstützung bei 245,96 US-Dollar Rückhalt. Wird diese Unterschritten, trifft die Aktie bei der Unterstützung am Level von 226,93 US-Dollar auf verstärkte Kaufaktivität.