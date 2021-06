Bitcoin kann sich wieder etwas erholen und steigt über die Markte von 34.000 Dollar - sieht aber charttechnisch nach wie vor nicht prickelnd aus! Auffallend aber sind bei Bitcoin zwei Dinge..

Bitcoin kann sich wieder etwas erholen und steigt über die Markte von 34.000 Dollar - sieht aber charttechnisch nach wie vor nicht prickelnd aus! Auffallend aber sind bei Bitcoin zwei Dinge: die Kryptowährung zeigt ähnliche Verläufe wie der Dollar-Index - und (mit einmonatiger Verzögerung) die Meme-Aktien (AMC, GameStop etc.). Unterdessen kämpft der S&P 500 mit seinem Allzeithoch - make or break lautet nun die Devise für den Welt-Leitindex vor den morgen anstehenden US-Verbraucherpreisen. Die Märkte zeigen starke Unentschlossenheit, die Bollinger-Bänder verengen sich - das deutet auf eine größere Bewegung in den nächsten Tagen hin. Unterdessen zeigen die sehr hohen Erzeugerpreise aus China, dass das Reich der Mitte Inflation exportiert..

Das Video "Bitcoin, Meme-Aktien, S&P 500 - was auffällt!" sehen Sie hier..