KlickOwn startet mit dem Projekt "Borna" das neunte Crowdfunding-Angebot des Jahres



Berlin, 9. Juni 2021: Die KlickOwn AG (DE000A1A60A2), Betreiberin der erfolgreichen Crowdfunding-Plattform für Immobilieninvestments iFunded, bietet ihrer Crowdfunding-Community mit dem Projekt "Borna" ab dem 09.06.2021 eine weitere Investment-Chance mit einer attraktiven Rendite von 6 Prozent und einer Laufzeit von 24 Monaten. Es handelt sich dabei um ein Sanierungsprojekt einer Wohnanlage bestehend aus insgesamt 21 Mehrfamilienhäusern in Borna im Landkreis Leipzig. Das Objekt aus dem Jahr 1994 besteht aus 158 ein bis vier Zimmer großen Wohneinheiten von rund 43 bis 89 Quadratmetern. Nach der Renovierung durch Alpha Real Estate sollen die einzelnen Wohnungen an Privatanleger veräußert werden. Schon jetzt beträgt die Reservierungsquote 75 Prozent. Damit bietet KlickOwn bereits zum siebten Mal in diesem Jahr institutionellen Investoren und der Crowd ein Mitmachinvesting in Form eines Nachrangdarlehens an.



"Wir freuen uns sehr, unseren Anlegern dieses attraktive Angebot vor den Toren Leipzigs zu einer sehr attraktiven Verzinsung machen zu können. Dies ist bereits das dritte Projekt, das wir mit unserem Kooperationspartner Alpha Real Estate innerhalb eines Jahres verwirklichen. Das Projekt Brandis aus der vergangenen Woche wurde innerhalb von 4 Stunden vollständig platziert", so Nikolai von Imhof, CEO der KlickOwn AG.

Attraktiver Standort vor den Toren Leipzigs



Zusammen mit Halle (Saale) bilden Leipzig und sein Umland den sehr attraktiven länderübergreifenden Ballungsraum Leipzig-Halle. Die Nähe zu Leipzig als eines der wichtigen historischen Zentren Deutschlands für Kultur, Handel, Wirtschaft und Bildung macht das Umland um Leipzig sehr attraktiv. Leipzig, als einwohnerstärkste und sehr lebendige Stadt Sachsens, hat sich zum Anziehungspunkt für Jung und Alt entwickelt. Ein im Vergleich zu anderen A-Städten in Deutschland niedriges Mietpreisniveau und günstige Einstiegspreise für Mieteigentümer machen gerade die Vororte von Leipzig interessant und stellen eine Wertsteigerung über die nächsten Jahre in Aussicht.



Weitere Informationen zum Angebot und die Möglichkeit zur Zeichnung des Nachrangdarlehens ab einer Investitionssumme von 500 Euro finden Anleger unter www.ifunded.de.



Über KlickOwn AG



Die börsennotierte KlickOwn AG (DE000A1A60A2) ist ein Innovationsführer im Wachstumsmarkt Crowdfunding. Unter der Marke iFunded steht eine etablierte Online-Immobilien-Plattform zur Verfügung, die Kapital für die Finanzierung von Bauvorhaben von Projektentwicklern sowie Immobilienkredite vermittelt. Hier können Anleger bereits ab 500,00 Euro in ausgesuchte Immobilienprojekte einfach und unkompliziert investieren und so von attraktiven Zinsen profitieren. KlickOwn gehört zu den Vorreitern der Tokenisierung und hat bereits bei mehreren Immobilienprojekten die Finanzierung über Token erfolgreich einbezogen. Weitere Informationen zur Gesellschaft finden sich unter www.klickown-group.com sowie aktuelle Immobilienangebote unter www.ifunded.de.



Kontakt



KlickOwn AG



Leo Keßling



Leo.Kessling@ifunded.de



Telefon: +49 30 555 728 550



Uhlandstraße 175



10719 Berlin



www.klickown-group.com



Finanzpresse und Investor Relations:



edicto GmbH



Ralf Droz / Sönke Knop



Telefon: +49 69 905505 54



ifunded@edicto.de



Disclaimer



