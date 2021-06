--------------------------------------------------------------------------------

Geschäftszahlen/BilanzLinz -* Umsatz konjunkturbedingt um 11,4 % von 12,7 Mrd. EUR auf 11,3 Mrd. EURzurückgegangen* Operatives Ergebnis (EBITDA) mit 1,1 Mrd. EUR deutlich besser als zu Beginndes Geschäftsjahres erwartet (GJ 2019/20: 1,2 Mrd. EUR); EBITDA-Marge: 10,1 %* Betriebsergebnis (EBIT) mit 115 Mio. EUR wieder klar positiv (Vorjahr: -89Mio. EUR)* Ergebnis vor Steuern mit 11 Mio. EUR (Vorjahr: -230 Mio. EUR) und Ergebnisnach Steuern mit 32 Mio. EUR (Vorjahr: -216 Mio. EUR) ebenfalls wieder positiv* Cashflow aus der Betriebstätigkeit signifikant auf 1,6 Mrd. EUR gestiegen* Trotz Wirtschaftskrise starke Steigerung der Liquidität und Schuldenabbaudurch konsequente Kostensenkungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen* Gearing Ratio per 31. März 2021 auf 49 % gesunken (Vorjahr: 67 %)* Eigenkapital mit 5,6 Mrd. EUR stabil* Mitarbeiterzahl (Vollzeitäquivalente) um 2,1 % von 49.700 auf 48.700 gesunken* Dividende von 0,50 EUR je Aktie als Vorschlag an die Hauptversammlung (Vorjahr0,20 EUR)* Ausblick 2021/22: EBITDA zwischen 1,6 Mrd. EUR und 1,9 Mrd. EURDas Geschäftsjahr 2020/21 der voestalpine war von einem Wirtschaftseinbruchhistorischen Ausmaßes geprägt. Im 1. Quartal kam es zu einem massivenNachfrageeinbruch in beinahe allen Kundensegmenten. Die Nachfrage nachvoestalpine-Produkten nahm allerdings im 2. Quartal trotz neuerlicher Lockdownsin vielen Märkten wieder zu und stieg im Laufe des Geschäftsjahreskontinuierlich an. Vor allem die Automobilindustrie kehrte überraschend starkaus dem Coronatief zurück und ließ die Nachfrage nach hochqualitativenStahlprodukten deutlich wachsen. Besonders schwer von der Krise getroffen wurdendie Luftfahrt- sowie die Öl- und Gasindustrie. Der GeschäftsbereichBahninfrastruktursysteme verzeichnete hingegen über den gesamtenGeschäftsjahresverlauf eine stabile Entwicklung. Das Segment Lagertechnikerreichte aufgrund des boomenden Online-Handels ein All-Time-High beimAuftragseingang."Neben dem konjunkturellen Rückenwind lieferten vor allem unsere internenMaßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung einen entscheidenden Beitragzum positiven Jahresabschluss. Trotz Wirtschaftskrise verfügt die voestalpineheute über eine höhere Liquidität und weniger Schulden als noch vor einem Jahr.