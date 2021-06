Workday kündigt Pläne für Workday Payroll für Australien und Workday Payroll für Deutschland an

MUNICH, Germany, June 09, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday Inc. (NASDAQ: WDAY), ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz- und Personalwesen , präsentiert seine Pläne, eine Lösung für die Lohn- und Gehaltsabrechnung mit Workday Payroll für Australien und Workday Payroll für Deutschland auf den Markt zu bringen.

Steigende Nachfrage nach cloudbasierter Lösung zur Lohn-und Gehaltsabrechnung treibt anhaltendes Wachstum in EMEA und Asien-Pazifik voran

Workday Payroll für Australien und Workday Payroll für Deutschland werden auf der cloudbasierten Abrechnungssoftware von Workday aufsetzen, um Human Capital Management (HCM), Zeit- und Abwesenheitsmanagement sowie Lohn- und Gehaltsabrechnung in einer einzigen Lösung zu bündeln. Mit einer nahtlosen Nutzung der Personaldaten aus Workday HCM können Kunden sicherstellen, dass die Abrechnung abgestimmt, korrekt und im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften und gängigen Unternehmenspraktiken des betreffenden Marktes ist.

Agil bleiben und gleichzeitig hochattraktiv für Mitarbeiter sein – das sind die zwei Herausforderungen, die Unternehmen heute meistern müssen. Mit Workday Payroll erhalten Kunden die vollständige Kontrolle über ihre Lohnabrechnungsprozesse, -daten und -kosten. Zugleich können sie diese Prozesse flexibel an neue Geschäftsanforderungen anpassen. Auch Mitarbeiter erfahren viele Vorteile: Mit einer zentralen mobile App, eingebettet in andere Apps und Arbeitsanwendungen, und mit intuitiver Benutzerführung im Self-Service und pay on-demand * haben sie ihre Gehaltsbelange jederzeit im Blick und können sie besser handhaben. Mit Workday Payroll für Deutschland und Workday Payroll für Australien werden sich Administratoren in der vertrauten Workday-Umgebung bewegen und von kontinuierlichen Gehaltsabrechnungsprozessen, smarten Audit- und integrierten Reporting-Funktionen profitieren – alles innerhalb des Workday-Ökosystems.

Voraussichtlich werden im Jahr 2023 erste Anwender für Workday Payroll für Australien und Workday Payroll für Deutschland mit den Implementierungen beginnen. Heute bietet Workday eigene Gehaltsabrechnungslösungen für die USA, Kanada, Frankreich und Großbritannien an, und deckt über ein globales Netzwerk aus verlässlichen Partnern zusätzlich weltweit 120 Länder ab.

Kommentar zur Meldung

„Immer mehr namhafte Unternehmen in Europa und Asien-Pazifik entscheiden sich für Workday. Daher ist jetzt der ideale Zeitpunkt, um unsere cloudbasierten Abrechnungslösungen auch in diesen Märkten einzuführen“ erklärt Adam Kovalevsky, General Manager Payroll bei Workday. „Mit Workday Payroll für Australien und Workday Payroll für Deutschland erhalten unsere Kunden die Kontrolle, Flexibilität und Transparenz, die sie für das nahtlose Management von Vergütung, betrieblichen Zusatzleistungen und Compliance-Anforderungen benötigen. Gleichzeitig können sie ihren Mitarbeitern eine herausragende Benutzererfahrung bieten.“