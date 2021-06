ARTEIXO (dpa-AFX) - Die Öffnung fast aller Läden nach den Lockdowns im Winter lässt den Textilhändler Inditex auf bessere Geschäfte hoffen. Derzeit seien 98 Prozent der Shops geöffnet, teilte der Eigner der Modeketten Zara, Bershka und Massimo Dutti am Mittwoch im spanischen Arteixo mit. In den vergangenen Wochen lag der Umsatz des Konzerns sogar höher als zwei Jahre zuvor, als von der Corona-Pandemie noch keine Rede war.

An der Börse kamen die Nachrichten zunächst gut an, dann aber machten Anleger erst einmal Kasse. Die Aktie des Konzerns legte am Morgen in Madrid zunächst um bis zu 1,7 Prozent zu, notierte zuletzt aber gut ein halbes Prozent im Minus. So fiel zwar Inditex' Quartalsgewinn höher aus als von Analysten im Schnitt erwartet, doch hatte die Aktie seit dem Jahreswechsel rund ein Viertel an Wert gewonnen und wird damit etwa so teuer gehandelt wie vor dem Corona-Crash an den Finanzmärkten im Februar 2020.