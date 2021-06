Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung Im Plus - Warten auf Inflationsdaten und EZB Auch am Mittwoch ist der deutsche Aktienmarkt zunächst behäbig ins Rennen gegangen. Der Leitindex Dax verbuchte in der ersten Handelsstunde ein Plus von 0,14 Prozent auf 15 662,69 Punkten. Der MDax rückte um 0,17 Prozent auf 33 841,50 Punkte vor. …