Das Vertrauen in die Krisensicherheit von Gold hat eine lange Tradition: Große,globale Katastrophen führten immer wieder zu vermehrten Investitionen in denRohstoff. Von Goldbarren bis hin zu börsengehandelten Edelmetallfonds, dieAnteil an physischem Gold bieten oder an den Goldpreis gekoppelt sind - auchheute entscheiden sich viele Anleger vor allem dann für eine Goldanlage, wennsie ein einschneidendes, negatives Ereignis erwarten, für welches siebestmöglich vorsorgen möchten. "Wir sind der Meinung, dass Gold entgegen derAnsicht vieler Anleger keinen effektiven Inflationsschutz bietet und einemFaktencheck nicht standhält", so Torsten Reidel, Geschäftsführer von GrünerFisher Investments. Zukunftsängste und Pessimismus würden in vielen Fällen dazuführen, dass Anleger in einer "Filterblase" gefangen seien und nicht realistischeinschätzen können, wie sinnvoll die Beimischung von Gold in ihrem Portfolioist. Stattdessen werde Gold oft als "magische Anlage" und Erfolgsgarantangesehen.Korrelation zwischen Gold und Aktien?Viele Anleger glauben, dass der Goldpreis negativ mit Aktien korreliert ist undsie ihr Portfolio durch ein Investment in Gold vor der Volatilität desAktienmarktes schützen können - es gibt jedoch keine konsistente inverseBeziehung zwischen Aktien und Goldpreisen. Zwar boomen die Goldpreise zeitweise,diese Phasen korrelieren jedoch nicht immer mit der entgegengesetzten Bewegungder Aktien. Seit 1975 sind die weltweiten Aktien in elf Jahren gesunken - Goldstieg in fünf dieser Jahre, fiel in den übrigen sechs aber ebenfalls. Um dasPortfolio während eines Aktienmarktrückgangs abzusichern, ist Gold demnach keinesichere Variante.Auch die Annahme, ein Investment in das Edelmetall schütze vor Volatilität,lässt sich nicht belegen. In den vergangenen Jahrzehnten konnte Gold zwarphasenweise eine relativ stabile Preisentwicklung verzeichnen - ebenso gab es