Wiesbaden (ots) - Exporte liegen 0,5 % unter dem Vorkrisenniveau von Februar

2020



Exporte, April 2021



111,8 Milliarden Euro



+0,3 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)





+47,7 % zum VorjahresmonatImporte, April 202196,3 Milliarden Euro-1,7 % zum Vormonat (kalender- und saisonbereinigt)+33,2 % zum VorjahresmonatAußenhandelsbilanz, April 2021:15,5 Milliarden Euro15,9 Milliarden Euro (kalender- und saisonbereinigt)Leistungsbilanz nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank, April 202121,3 Milliarden EuroIm April 2021 sind die Exporte in Deutschland gegenüber März 2021 kalender- undsaisonbereinigt um 0,3 % gestiegen, die Importe sanken um 1,7 %. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) anhand vorläufiger Ergebnisse weiter mitteilt,lagen die Exporte kalender- und saison-bereinigt 0,5 % unter und die Importe 5,5% über dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor dem Beginn der Einschränkungendurch die Corona-Pandemie in Deutschland.Im April 2021 wurden von Deutschland Waren im Wert von 111,8 Milliarden Euroexportiert und Waren im Wert von 96,3 Milliarden Euro importiert. Im Vergleichzum Vorjahresmonat April 2020 stiegen die Exporte im April 2021 um 47,7 % unddie Importe um 33,2 %. Dieser Anstieg begründet sich auch durch das sehrniedrige Außenhandelsniveau des Vergleichsmonats (Basiseffekt).Die Außenhandelsbilanz schloss im April 2021 mit einem Überschuss von 15,5Milliarden Euro ab. Im April 2020 hatte der Saldo in der Außen-handelsbilanz 3,4Milliarden Euro betragen. Kalender- und saison-bereinigt lag der Überschuss derAußenhandelsbilanz im April 2021 bei 15,9 Milliarden Euro.Die deutsche Leistungsbilanz schloss unter Berücksichtigung derSalden für Warenhandel (+16,7 Milliarden Euro), Dienstleistungen (+2,1Milliarden Euro), Primäreinkommen (+6,5 Milliarden Euro) und Sekundäreinkommen(-3,9 Milliarden Euro) im April 2021 mit einem Überschuss von 21,3 MilliardenEuro ab. Im April 2020 hatte die deutsche Leistungsbilanz einen Aktivsaldo von10,0 Milliarden Euro ausgewiesen.Außenhandel mit EU-StaatenIn die Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) wurden im April 2021 Waren imWert von 60,7 Milliarden Euro exportiert und Waren im Wert von 50,8 MilliardenEuro von dort importiert. Gegenüber April 2020 stiegen die Exporte in dieEU-Staaten um 58,6 % und die Importe aus diesen Staaten um 44,8 %. In dieStaaten der Eurozone wurden im April 2021 Waren im Wert von 42,2 Milliarden Euro(+59,8 %) exportiert und Waren im Wert von 34,6 Milliarden Euro (+40,5 %) ausdiesen Staaten importiert. In die EU-Staaten, die nicht der Eurozone angehören,wurden im April 2021 Waren im Wert von 18,5 Milliarden Euro (+55,9 %) exportiert