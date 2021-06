Wiesbaden (ots) - Umsatz in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 1. Quartal

2021



+2,0 % zum Vorquartal (kalender- und saisonbereinigt, nicht-preisbereinigt)



-1,9 % zum Vorjahresquartal (kalender- und saisonbereinigt,

nicht-preisbereinigt)





Beschäftigte in ausgewählten Dienstleistungsbereichen, 1. Quartal 2021:+1,2 % zum Vorquartal (saisonbereinigt)-0,6 % zum Vorjahresquartal (saisonbereinigt)Die Unternehmen im Dienstleistungsbereich haben im 1. Quartal 2021 nachvorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- undsaisonbereinigt nominal (nicht-preisbereinigt) 2,0 % mehr Umsatz erwirtschaftetals im 4. Quartal 2020. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der bereinigteUmsatz um 1,9 % gesunken. Gegenüber dem 4. Quartal 2019 - dem Quartal vor demBeginn der Corona-bedingten Einschränkungen - fiel der kalender- undsaisonbereinigte Umsatz 3,2 % niedriger aus.Die Zahl der Beschäftigten in ausgewählten Dienstleistungsbereichen nahm imVergleich zum Vorquartal saisonbereinigt um 1,2 % zu, liegt damit aber immernoch um 0,6 % unter dem Stand des Vorjahresquartals.Weitere Erholung in drei von vier ausgewählten DienstleistungsbereichenIm Bereich Verkehr und Lagerei wuchsen die Umsätze kalender- und saisonbereinigtum 3,7 % im Vergleich zum Vorquartal. Damit hat dieser Wirtschaftsbereich im 1.Quartal 2021 nach den coronabedingten Umsatz-einbrüchen wieder dasVorkrisenniveau erreicht. Bei den Post-, Kurier- und Expressdiensten, die zumBereich Verkehr und Lagerei zählen, stiegen die Umsätze im Vergleich zumVorquartal um 3,1 % und im Vergleich zum 4. Quartal 2019 um 21,9 %.Im Bereich Information und Kommunikation stieg der Umsatz im 1. Quartal 2021gegenüber dem 4. Quartal 2020 um 2,3 % und lag damit 3,2 % über demVorkrisenniveau.Den stärksten Umsatzzuwachs gab es im Bereich der sonstigen wirtschaftlichenDienstleistungen, in dem die Umsätze um 5,2 % im Vergleich zum 4. Quartal 2020gestiegen sind. Dennoch liegt der Umsatz in diesem Bereich damit noch immerdeutlich unter dem Vorkrisenniveau(-23,3 % zum 4. Quartal 2019). Bei den Reisebüros, Reiseveranstaltern undsonstigen Reservierungsdienstleistungen, die ebenfalls zu dem Bereich dersonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen gehören, gingen die Umsätze zwar nurum 0,4 % gegenüber der Vorperiode zurück. Sie liegen jedoch immer noch bei nurknapp einem Fünftel des Niveaus vor Ausbruch der Pandemie (-81,8 %). ImWirtschaftszweig der Messe-, Ausstellungs- und Kongressveranstalter fielen dieUmsätze im Vergleich zur Vorperiode um 28,2 % niedriger aus und liegen somit