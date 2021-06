Seite 2 ► Seite 1 von 2

Berlin (ots) -- Studie im Auftrag der EU-Kommission belegt: mangelhafte Kühlgeräteentsorgungführt zur Freisetzung von europaweit 6,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten proJahr- Hersteller Miele, Bosch, Liebherr und Electrolux legen für eine ordnungsgemäßeKühlgeräteentsorgung gegenüber der DUH keine Nachweise durch neutrale undakkreditierte Prüfer vor- DUH kritisiert fehlende Transparenz über Klimaemissionen, fordert unabhängigeÜberprüfungen sowie die Offenlegung von PrüfberichtenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert die führenden deutschenKühlgerätehersteller Miele, Bosch, Liebherr und Electrolux dafür, dass diese dieEntsorgung alter Kühlgeräte nach europäischen Entsorgungsstandards (EN 50625-2-3und CLC/TS 50625-3-4) versprechen, aber hierfür keine zweifelsfreien Nachweisevorlegen. Dies ist nach Einschätzung des Umwelt- und Verbraucherschutzverbandesdeshalb problematisch, weil eine aktuelle Studie im Auftrag der EU-Kommissionzeigt, dass eine mangelhafte Kühlgeräteentsorgung in Europa jährlich fürEmissionen von insgesamt 6,3 Millionen Tonnen CO2-Äquivalenten verantwortlichist. Bei einem unsachgemäßen Recycling von Kühlgeräten werden Stoffefreigesetzt, die das Klima und die Ozonschicht stark schädigen können. Durch diedaraus resultierende Zunahme der UV-Strahlung werden Menschen zudemgesundheitlich gefährdet.Diese Umweltschäden müssen künftig durch ein hochwertiges Kühlgeräterecyclingverhindert werden. Verantwortlich für die Entsorgung alter Kühlgeräte sind derenHersteller. Sie entscheiden, in welchen Anlagen die Altgeräte entsorgt werden.Es gibt in Deutschland unter insgesamt 18 Recyclinganlagen aktuell nur sieben,die durch eine staatlich akkreditierte Zertifizierung nachweisen können, dasssie die europäischen Entsorgungsstandards einhalten und somit dem Stand derTechnik entsprechen. Die gesetzlichen Vorgaben in Deutschland übernehmen diehöheren Anforderungen der europäischen Entsorgungsstandards nur teilweise undstellen daher nach Ansicht der DUH keine umweltgerechte Entsorgung sicher.Deshalb fordert die DUH, dass Hersteller für die Entsorgung von Kühlgerätenausschließlich zertifizierte Recyclinganlagen beauftragen." Die Situation beim Kühlgeräterecycling erinnert an Diesel-Gate. Diegesetzlichen Kontrollen sind im Bereich der Kühlgeräte-Entsorgung genausounzureichend und laden zu unsachgemäßen Praktiken ein. VieleKühlgerätehersteller werben mit ihrem Klimaengagement, bleiben zweifelsfreieNachweise für die ordnungsgemäße Entsorgung FCKW-haltiger Kühlgeräte jedochschuldig. Um ihrer Verantwortung gerecht zu werden, müssen die Hersteller ein