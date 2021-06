Advanced Blockchain AG's Portfoliounternehmen peaq schließt eine EUR 2,5 Millionen Finanzierungsrunde ab und kündigt Plan für Token-Launch an

Die peaq Technology GmbH, eine wesentliche Beteiligung der Advanced Blockchain AG (Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) hat eine Finanzierungsrunde über 2,5 Mio. EUR abgeschlossen. Das Wachstumskapital erhält das Berliner Technologieunternehmen von der Beteiligungsgesellschaft Scherzer & Co. AG und Werner Geissler, ehemaliger Vice-Chairman von Procter & Gamble, die als Leadinvestoren die Finanzierungsrunde anführen, sowie von Meteoric VC. Die Advanced Blockchain AG war unterstützend tätig.



Das eingeworbene Kapital wird peaq dafür nutzen, die Entwicklung von Blockchain-Lösungen für Unternehmenskunden noch stärker voranzutreiben. Bestehende Probleme zu lösen, steht dabei immer im Fokus. So etwa auch bei peaq's dezentraler Plattform für die Elektromobilität, die mittels sogenannter Self-Sovereign-Identities (SSI) der Fragmentierung und Reichweitenangst in der Elektromobilität entgegenwirkt. Das Kapital wird darüber hinaus für den Aufbau eines Vertriebs- und Partnerschafts-Teams verwendet, um neue und bestehende Lösungen im großen Maßstab auszurollen.



Die aktuelle Finanzierungsrunde ist Teil eines größeren Finanzierungsvorhabens, das unter der Marke peaq - bestehend aus peaq enterprise und peaq network - stattfindet. peaq enterprise wird die Mittel nutzen, um sich weiterhin auf Blockchain-Lösungen für Unternehmen zu konzentrieren, während das neu angekündigte peaq network für das öffentliche Netzwerk und den zukünftigen Token verantwortlich sein wird.



„Wir sind stolz darauf, diese Finanzierungsrunde anzuführen und die Entwicklung dieses hochkompetenten Teams mit seiner zukunftsweisenden Technologie zu begleiten", sagt Investor Georg Issels, Mitglied des Vorstands bei der Scherzer & Co. AG.



Till Wendler, CEO von peaq, erklärt nach Abschluss der Finanzierungsrunde: „Dieses Investment wird es uns ermöglichen, die Enterprise-Lösungen von peaq noch mehr Kunden zur Verfügung zu stellen und so mit unserer Technologie im Internet of Things (IoT) einen wertvollen Beitrag zu leisten und gleichzeitig die Economy of Things voranzutreiben. Wir werden weiterhin unsere Mission verfolgen, unsere Technologie der Gesellschaft noch besser zugänglich zu machen und eine noch stärkere Brücke zwischen der realen Welt und dem Blockchain-Ökosystem zu schlagen."

Seite 2 ► Seite 1 von 4