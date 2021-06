Scherzer & Co. AG: Beteiligung an peaq Technology GmbH



Die Scherzer & Co. AG hat sich als Leadinvestor im Rahmen einer Finanzierungsrunde mit 1,0 Mio. Euro an der peaq Technology GmbH beteiligt.



peaq ist ein in Berlin ansässiges Unternehmen für die Entwicklung von Blockchain-Infrastruktur und -Lösungen. Das Technologieunternehmen begleitet die Entwicklung vom Internet of Things (IoT) zur Economy of Things (EoT). Dabei stellt es hochleistungsfähige Technologie und Werkzeuge für Unternehmen bereit, um dezentrale Lösungen und Plattformen zu bauen, einzuführen und zu skalieren. Mithilfe der peaq-Technologie können Kunden ihre Kosten drastisch reduzieren, neue Einnahmequellen schaffen und Prozesse automatisieren, während die Systeme schneller und sicherer werden.



Die gerade abgeschlossene Finanzierungsrunde hat ein Volumen von 2,5 Mio. Euro. Co-Leadinvestor ist Werner Geissler, ehemaliger Vice-Chairman von Procter & Gamble, und als weiterer Investor eine VC-Gesellschaft. Die peaq Technology GmbH ist ein Portfoliounternehmen der im Primärmarkt Düsseldorf notierten Advanced Blockchain AG.



Die Mittel der Finanzierungsrunde wird peaq dafür nutzen, die Entwicklung von Blockchain-Lösungen für Unternehmenskunden noch stärker voranzutreiben. So soll auch die dezentrale Plattform von peaq für die Elektromobilität, die mittels sogenannter Self-Sovereign-Identities (SSI) der Fragmentierung und Reichweitenangst in der Elektromobilität entgegenwirkt, weiterentwickelt werden. Das Kapital wird darüber hinaus für den Aufbau eines Vertriebs- und Partnerschaftsteams verwendet, um neue und bestehende Lösungen in größerem Maßstab auszurollen.



Die aktuelle Kapitalrunde ist Teil eines größeren Finanzierungsvorhabens, das unter der Marke peaq - bestehend aus peaq enterprise und peaq network - stattfindet. peaq enterprise wird die Mittel nutzen, um sich weiterhin auf Blockchain-Lösungen für Unternehmen zu konzentrieren, während das neu angekündigte peaq network für das öffentliche Netzwerk und einen zukünftigen Token verantwortlich sein wird.

