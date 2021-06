Excellon Resources sieht große Chancen auf eine umfangreiche Silberentdeckung in Sachsen. Entsprechend hat man das geplante Bohrprogramm nun erheblich ausgeweitet.

Nach den erfolgreichen Testbohrungen im vergangenen Jahr will Excellon Resources Inc. (TSX:EXN, EXN.WT; NYSE:EXN; FRA:E4X2) in dieser Saison auf seinem Silver City Projekt in Sachsen mit mehr als dreimal so vielen Bohrungen nachlegen. Das Unternehmen plant Bohrungen auf einer Gesamtlänge von 12.000 Metern gegenüber 3.700 Bohrmetern im vergangenen Jahr. Damals hatte Excellon 16 Bohrungen entlang einer Strecke von 24 Kilometern zu Testzwecken niedergebracht und nahe von historischen Minen zum Teil äußerst hochgradige Silbervorkommen bestätigt. In diesem Jahr will sich das Unternehmen auf vier vorrangige Ziele konzentrieren: Grauer Wolf, Reichenbach, Bräunsdorf und Peter Vein. Die entsprechenden Bohrgenehmigungen liegen jetzt vor. (siehe Abbildung 1)



Abbildung 1: Die Spuren von 800 Jahren Bergbaugeschichte nordwestlich von Freiberg in Sachsen sind entlang eines fast 30 Kilometer langen Korridors sichtbar. In diesem Jahr will Excellon den Umfang seiner Bohrungen mehr als verdreifachen. Gleichzeitig will sich das Unternehmen auf nur vier Ziele konzentrieren: Grauer Wolf, Reichenbach, Bräunsdorf und Peter Vein.