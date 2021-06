In unserer letzten Kommentierung (18.05.) zur Aktie thematisierten wir die damals frischen Quartalszahlen des Unternehmens.

In unserer letzten Kommentierung (18.05.) zur Aktie thematisierten wir die damals frischen Quartalszahlen des Unternehmens. Aus charttechnischer Sicht stand es für die Aktie der Cronos Group damals „Spitz auf Knopf“. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich einiges getan.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…]Um es kurz zu machen. Die zuletzt skizzierten Bewegungsziele bei 8,8 CAD und 8,0 CAD gerieten rasch in den Fokus des Handelsgeschehens, wobei die Aktie immerhin einen Test der 8,0 CAD verhindern konnte; zumindest bis dato, denn ob das Thema bereits vom Tisch ist, muss mit Blick auf die angespannte Charttechnik bezweifelt werden. Zudem vermochte es die Qualität der Quartalsergebnisse nicht, die Aktie positiv zu stimulieren. Cronos vermeldete ein eher bescheidenes Zahlenwerk und blieb in einigen Punkten hinter den Erwartungen des Marktes zurück […] Kurzum. Nach dem Verlust der eminent wichtigen Unterstützung von 10,0 CAD muss es der Aktie um Schadensbegrenzung gehen. Noch hat der Wert die Chance, oberhalb von 8,0 CAD einen Boden auszubilden. Zu einer charttechnischen Entspannung würde es kommen, sollte es der Aktie gelingen, über die 10,0 CAD zurückzukehren.“