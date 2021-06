Aus charttechnischer Sicht macht(e) die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray zuletzt weitere Fortschritte.

Aus charttechnischer Sicht macht(e) die Aktie des Cannabis-Produzenten Tilray zuletzt weitere Fortschritte. Der Bodenbildungsprozess kam gut voran, ohne jedoch bereits als abgeschlossen gelten zu können.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 22.05. hieß es unter anderem „[…] Aktuell unternimmt der Wert jedoch den Versuch, im Bereich um 13,8 US-Dollar einen tragfähigen Boden auszubilden. Seit mehreren Handelstagen „klopft“ die Aktie diesen Kursbereich auf Belastbarkeit ab. Zudem verstärkt die 200-Tage-Linie mittlerweile diese Zone. Kurzum. Die Chancen, dass die Aktie im Bereich von 13,8 US-Dollar einen tragfähigen Boden ausbilden kann, sind so schlecht nicht. Allerdings ist Obacht geboten, sollte es für Tilray doch noch darunter gehen. In diesem Fall würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 10,0 US-Dollar drohen. Auf der Oberseite muss es unverändert das Ziel sein, den Widerstand um 20,0 US-Dollar zu überspringen, umso eine Entlastung herbeizuführen…“