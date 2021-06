Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power verzeichnete zuletzt anziehende Kursnotierungen.

Die Aktie des kanadischen Brennstoffzellenherstellers Ballard Power verzeichnete zuletzt anziehende Kursnotierungen. Aus charttechnischer Sicht steuert der Wert nunmehr auf einen wichtigen Kursbereich zu. Um die Bodenbildung entscheidend voranzubringen, muss Ballard Power nachsetzen. Nun gilt es!

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu Ballard Power vom 26.05. hieß es unter anderem „[…] Von diesem herben charttechnischen Rückschlag hat sich der Wert bis heute nicht wirklich erholen können. Nach dem Ausbau eines Bewegungstiefs bei 12,8 US-Dollar setzte die Aktie zwar zu einer Erholung an, doch noch ist das Ganze mit Vorsicht zu genießen, blieb doch eine Rückeroberung der 18,2 US-Dollar oder gar der 20,0 US-Dollar bislang aus. Kurzum. Ballard Power muss nachsetzen. Um die Erholung entscheidend voranzubringen, muss die Aktie zurück über die Zone 18,2 / 20,0 US-Dollar. Solange dieses Unterfangen nicht gelingt, bleibt die Aktie auf der Unterseite in Bedrängnis. Sollte es hierbei sogar zu einem Rücksetzer unter die 12,8 US-Dollar kommen, müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen.“

Die bereits zuletzt an dieser Stelle thematisierte Erholung hat sich zwischenzeitlich manifestiert. Ballard Power konnte den Druck auf der Oberseite in den letzten Tagen hochhalten und die Erholung nun bis an den gegenwärtig zentralen Widerstandsbereich 18,2 US-Dollar / 20,0 US-Dollar ausdehnen. Damit tritt die Erholung in eine entscheidende Phase ein.

Um das Bodenbildungsszenario voranzutreiben, muss Ballard Power über die 20,0 US-Dollar. Aktuell ist die Aktie drauf und dran, die 18,2 US-Dollar zu attackieren. Der Anfang scheint gemacht. Nun muss Ballard Power nachsetzen.

Kurzum. Die Aktie von Ballard Power hat gegenwärtig das Momentum auf ihrer Seite. Der Wert ist in die womöglich entscheidende Zone 18,2 / 20,0 US-Dollar eingedrungen. Ein Ausbruch über die 20,0 US-Dollar wäre ein wichtiges Signal und würde dem Wert weiteres Aufwärtspotential in Richtung 23,0 US-Dollar eröffnen. Um das aktuelle Momentum nicht zu gefährden, sollte es im besten Fall nicht mehr unter die 16,7 US-Dollar gehen. Anderenfalls ist Obacht geboten.