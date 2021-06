Erweiterung des Portfolios an autonomen mobilen Robotern mit KI und 3D-Vision Gideon Brothers sichert sich 31 Mio. USD in Serie-A-Finanzierung Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 09.06.2021, 10:38 | 101 | 0 | 0 09.06.2021, 10:38 | Dank der von Koch Disruptive Technologies geleiteten Investition kann Gideon Brothers sein Portfolio an intelligenten, flexiblen mobilen Robotern erweitern, um horizontale und vertikale Materialtransportvorgänge zu automatisieren. ZAGREB, Kroatien, 9. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Gideon Brothers, ein Unternehmen für Robotik- und KI-Lösungen, hat heute bekannt gegeben, dass es eine Serie-A-Investition in Höhe von 31 Millionen USD getätigt hat, um die Entwicklung und Kommerzialisierung seiner KI- und 3D-basierten autonomen mobilen Roboter (AMRs) zu beschleunigen. Mit der Eröffnung von Büros in München und Boston, Massachusetts, wird das Unternehmen auch seine Produktions-, Vertriebs-, Marketing- und Kundenerfolgsaktivitäten in den wichtigsten Märkten der Europäischen Union und der Vereinigten Staaten erweitern. Die Serie-A-Finanzierungsrunde wurde von Koch Disruptive Technologies (KDT), dem Venture- und Wachstumszweig von Koch Industries, Inc., mit Beteiligung von DB Schenker, Prologis Ventures und Rite-Hite geleitet. An der Runde haben sich auch mehrere bestehende Aktionäre von Gideon Brothers beteiligt, die zu den ersten Geldgebern des Unternehmens gehören: Taavet Hinrikus (Mitbegründer von TransferWise), Pentland Ventures, Peaksjah, HCVC (Hardware Club), Ivan Topčić, Nenad Bakić und Luca Ascani. Das Unternehmen wird seinen Verwaltungsrat um zwei erfahrene Branchenführer erweitern: Annant Patel, Leiter von KDT, und Xavier Garijo, Mitglied des Vorstands für Kontraktlogistik bei DB Schenker. Gideon Brothers ist auf die flexible Automatisierung von horizontalen und vertikalen Materialfluss-Prozessen für Logistik-, Lager-, Fertigungs- und Einzelhandelsunternehmen spezialisiert. Mit seinen fortschrittlichen mobilen Robotern und kompletten Softwarelösungen für den autonomen Innen- und Außenbereich unterstützt Gideon Brothers Unternehmen bei der Lösung der komplexesten Probleme in der Lieferkette: steigende Kundenerwartungen, erhöhte Produktvariabilität und höheres Logistikvolumen, wachsende Vielfalt an Vertriebskanälen und letztlich Arbeitskräftemangel. Seite 2 ► Seite 1 von 3





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer