PLUG POWER-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. So katapultiert sich der Wert derzeit rund zweiX Prozent nach vorne. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 27,80 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Immerhin genügt dem Wert ein weiteres Plus von rund eins Prozent für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Bei 28,20 EUR liegt dieser obere Wendepunkt. Bei PLUG POWER dürfte es also in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Der 200-Tage-Durchschnitt setzt insbesondere langfristig agierende Investoren unter Druck. Denn dieser Indikator steht mit einem aktuellen Wert von 32,33 EUR eher auf Rot. Aber dass selbst in Abwärtstrends immer mal wieder Überraschungen auf der Oberseite einkalkuliert werden müssen, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll.

