Kann die BMW-Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 104,86 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge abwerfen.

Seit ihrem Tief bei 36,59 Euro vom März 2020 legte die BMW-Aktie (ISIN: DE0005190003) stark zu. Laut Analyse von www.godmode-trader.de brach die Aktie im März aus dem seit dem März 2015 bestehenden Abwärtstrend nach oben hin aus und legte danach auf 90,68 Euro zu. Nach einem Rückgang auf 79,76 Euro stieg die Aktie bis an die Widerstandszone im Bereich von 93,87 Euro und 97,50 Euro an. Falls es in den nächsten Tagen zu Gewinnmitnahmen bis in den Bereich von 90,68 Euro kommen sollte, und die Aktie danach wieder die Widerstandszone erreicht und diese überwindet, dann wäre ein Kursanstieg auf 104,85 Euro möglich, der sich danach bis zum Allzeithoch bei 123,75 Euro ausweiten könnte. Unterhalb von 90,68 Euro baut sich Korrekturpotenzial auf bis zu 79,76 Euro auf.

Wer der BMW-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 95,75 Euro notierte, in den nächsten Wochen einen Kursanstieg auf 104,85 Euro zutraute, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.